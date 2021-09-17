В аэропорту Казани на 12 часов застряли 219 туристов, которые должны были вылететь в Турцию

Авиакомпания направила в Казань резервный борт.

Почти на 12 часов в аэропорту Казани застряли 219 туристов, в том числе 50 детей, которые должны были вылететь в Анатлью (Турция) утром 17 сентября. Причина в технической неисправности самолета.

Авиакомпания направила в Казань резервный борт, который в скором времени должен прибыть. Туристов успокаивают и говорят, что их вылет в Турцию состоится в 12.30. Утверждается, что все пассажиры задержанного рейса были обеспечены всеми необходимыми услугами на время ожидания.

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