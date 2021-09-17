В Казани из-за 73-летней пассажирки экстренно сел самолет Омск – Москва

Посадка была совершена рано утром.

В эту пятницу, 17 сентября, в 7.46 в Казани экстренную посадку совершил самолет, следующий маршрутом Омск – Москва. Решение о приземлении в столице Татарстана принял командир экипажа воздушного судна. Сообщили в аэропорту Казани.

Дело в том, что на его борту стало плохо одной из пассажирок – 73-летняя женщина потеряла сознание.

После того как самолет приземлился, пенсионерку увезли на «скорой» в республиканскую клиническую больницу Казани. Там врачи оценили ее состояние как средней степени тяжести. После оказания необходимой медицинской помощи женщине стало лучше. По ее словам, это был первый в ее жизни полет на самолете.

Сам же авиалайнер, после предполетной подготовки, снова отправился по намеченному маршруту.