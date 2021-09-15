В Казани очередь из мигрантов, которые «штурмовали» отделение УФМС, ликвидировали

Срок продления регистрации у мигрантов истекает 30 сентября. Фото: скриншот с видео

На данный момент в Казани очередь из мигрантов около отделения УФМС на улице Восстания ликвидировали. Ранее, по словам очевидцев, там столпилось несколько десятков иностранцев. Все они хотели продлить регистрацию на пребывание в России и право в ней работать. Подобные ажиотажи начали происходить, когда было объявлено, что мигранты должны оформить все документы до 30 сентября.

Причем объявили об этом давно, но иностранный рабочие почему-то затянули с решением данного вопроса и теперь из-за опасений быть депортированными начали осаждать отделения УФМС. В этот раз дело дошло до того, что некоторые мигранты в обход очереди залезли на козырек входной группы здания. От полного бардака спасало только присутствие полицейских.