В Казани мигранты «штурмовали» отдел УФМС на улице Восстания

Люди залезли на козырек входной группы отдела. Фото: скриншот с видео

Несколько десятков представителей стран ближнего зарубежья в Казани «штурмовали» отдел УФМС на улице Восстания. Они хотят успеть узаконить свое пребывание в России, чтобы продолжить работать. По словам очевидцев, мигранты с документами кричали, толкались даже залезали на козырек входной группы отдела. Вокруг стояли полицейские и предупреждали их не нарушать порядок. Отметим, что это не первый такой случай в городе за последнее время – они до 30 сентября должны успеть продлить сроки временного пребывания в стране и встать на миграционный учет.

- В целях снижения ажиотажа на получение государственных услуг в сфере миграции, иностранным гражданам, как законно находящимся на территории России, так и с нарушением сроков пребывания, рекомендуется заранее позаботиться о продлении миграционного учета и получении патентов, - предупреждало еще в начале сентября МВД Татарстана.