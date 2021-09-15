Дождь, сильный ветер и гроза: чего ждать от погоды в Татарстане

Днем – местами, ночью повсеместно пройдут кратковременные дожди Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня, 15 сентября, в Татарстане сохранится облачная погода с небольшими прояснениями. Днем – местами, ночью повсеместно пройдут кратковременные дожди. В некоторых районах республики в ночные и утренние часы прогнозируют грозы. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра Татарстана.

Ветер умеренный, в течение дня может достигать до 15-18 метров в секунду. Также с юго-запада он сместится на северо-запад.

Ночью температура воздуха не превысит 5-10 градусов тепла, а вот на востоке республики будет достигать до +15 градусов. Днем обещают до 11-16 градусов выше нуля. Самая высокая отметка термометра будет зафиксирована на юго-востоке Татарстана.

Как сообщалось ранее, в последующие дни температура воздуха будет только снижаться.