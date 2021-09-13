В Татарстан пришло короткое бабье лето, после которого ожидаются дожди и холод

В конце недели регион ожидают дожди и холод. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Видимо в 2021 году бабье лето в Татарстане продлится всего пару дней. Так, по данным Гидрометцентра республики, в прошедшее воскресенье воздух в регионе прогрелся до +20 градусов, в понедельник ожидается, что столбики термометров покажут +22, во вторник - +25, что выше нормы на 5-6 градусов. При этом 14 сентября еще прогнозируется еще и сильный ветер до 20 м/с, дожди и местами грозы.

- Увы, на этом нынешнее потепление закончится. Начиная со среды, погода в республике будет формироваться под влиянием тыловой части переместившегося на восток циклона. После прохождения холодного фронта северо-западными потоками в наши районы устремится холодный воздух северных широт. Ожидается существенное и продолжительное похолодание, - отметили в Гидрометцентре Татарстана.

Так, в среду, 15 сентября, местами пройдет небольшой дождь, а температура воздуха днем будет в пределах от +10 до +15 градусов. В четверг так же ожидаются небольшие дожди, а столбики термометров поднимутся максимум до +13.

Далее, по предварительному прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в пятницу и выходные тоже не обойдётся без небольших дождей, ночью при прояснениях возможны заморозки, а днем ожидается от +7 до +12, что примерно на 5 градусов ниже нормы.