В Татарстане запущена экосистема сельского хозяйства «Agraroom»

«Agraroom» («Аграрум») - это и электронная торговля, и привлечение инвестиций, и маркетплейс услуг на одной площадке. Цифровая платформа позволяет фермерам делать выгодные продажи и заключать сделки в один клик. Все без участия посредников.

Сервис удобен и для покупателей. В этой системе нет перекупщиков. «Аграрум» позволяет продавать натуральные продукты по цене производителя. Авторы платформы проверяют всех поставщиков и гарантируют качество продукта, доставку и защиту прав потребителей.

Стать продавцом на маркетплейсе «Аграрум» можно путем регистрации на сайте. Покупатель может зайти на сайт и выбрать соответствующий продукт в разделе «Маркетплейс товаров».

Продать через «Аграрум» можно и килограмм яблок, и тонну свеклы, найти как мелких покупателей, так и крупных поставщиков. Для инвесторов есть возможность найти проверенных участников рынка и вложить средства в реальный сектор экономики.

Программа запущена в тестовом режиме и уже дает результат. С момента запуска на «Аграрум» зарегистрировались почти три десятка производителей. Автор платформы предприниматель из Татарстана Динар Шакирзянов. О потребностях фермеров знает не понаслышке, так как много лет ведет сельскохозяйственный бизнес. Динар Шакирзянов планирует презентовать онлайн платформу для предпринимателей в дни Международного форума Kazan Digital Week 2021 с 21 по 24 сентября.