Экс-зам главы МЧС Татарстана Ильхаму Насибуллину, подозреваемого в хищении 161 миллиона рублей, продлили арест

К слову, свою вину он так и не признал. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Советский районный суд Казани продлил до 6 марта 2022 года арест экс-зам главы МЧС Татарстана Ильхаму Насибуллину и гендиректору ООО «ОДС РТ» Ленуру Зиннатуллину. Они участвовали на процессе в режиме видеоконференции, так как сейчас находятся камерах московского СИЗО-4. Также был продлен на этот срок и домашний арест для их предполагаемого подельника – заместителю Зинатуллина Ильнару Гимадиеву.

Напомним, в зависимости от роли каждого их них они обвиняются в крупном мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, в 2013 году злоумышленниками было создано ООО «ОДС РТ», бенефициаром которого являлся Насибуллин. Данная организация дублировала функции поисково-спасательной службы МЧС Татарстана, которую возглавлял опять же Насибуллин.

Как следует из материалов уголовного дела, тогда еще замминистра принижал качество работы конкурентов ООО «ОДС РТ» и вытеснял их таким образом с рынка по оказанию услуг по профилактике, защите и обеспечению готовности сил и средств на опасных производственных объектах. А руководство этих объектов всячески склоняли к заключению договоров с ООО «ОДС РТ». Для исполнения которых Насибуллиным привлекались сотрудники поисково-спасательной службы. В результате злоумышленники смогли «заработать» более 161 миллиона рублей. К слову, свою вину они так и не признали.