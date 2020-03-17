Замглавы МЧС Татарстана задержан по делу о мошенничестве

По подозрению в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями задержан 57-летний замглавы МЧС Татарстана, сообщает следственный комитет республики.

Вместе замминистра по уголовному делу проходит директор одной из казанских фирм и его заместитель.

По версии следствия, с 2013 по 2020 года пока неустановленные должностные лица МЧС Татарстана учредили компанию, которая практически дублировала функции ГКУ «Поисково-спасательная служба при МЧС РТ».

Злоумышленники занижали оценку степени готовности юрлиц, оказывавших услуги по профилактике, защите и обеспечению готовности сил и средств на опасных производственных объектах. Руководство этих организаций склоняли к заключению договоров с созданной мошенниками компанией. При этом к исполнению всех работ привлекались сотрудники поисково-спасательной службы. В результате данной преступной схеме злоумышленники смогли «заработать» более 161 миллиона рублей.

- В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемых одной из предусмотренных законом мер пресечения. Расследование уголовного дела продолжается, - отметили также в следственном комитете Татарстана.