2020-03-17T21:01:03+03:00
Происшествия

Замглавы МЧС Татарстана задержан по делу о мошенничестве

Вместе с ним по нему проходят директор одной из казанских фирм и его заместитель
Олег ЛУГОВОЙ
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По версии следствия, речь идет об обмане на сумму более 161 миллиона рублей.По версии следствия, речь идет об обмане на сумму более 161 миллиона рублей.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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По подозрению в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями задержан 57-летний замглавы МЧС Татарстана, сообщает следственный комитет республики.

Вместе замминистра по уголовному делу проходит директор одной из казанских фирм и его заместитель.

По версии следствия, с 2013 по 2020 года пока неустановленные должностные лица МЧС Татарстана учредили компанию, которая практически дублировала функции ГКУ «Поисково-спасательная служба при МЧС РТ».

Злоумышленники занижали оценку степени готовности юрлиц, оказывавших услуги по профилактике, защите и обеспечению готовности сил и средств на опасных производственных объектах. Руководство этих организаций склоняли к заключению договоров с созданной мошенниками компанией. При этом к исполнению всех работ привлекались сотрудники поисково-спасательной службы. В результате данной преступной схеме злоумышленники смогли «заработать» более 161 миллиона рублей.

- В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемых одной из предусмотренных законом мер пресечения. Расследование уголовного дела продолжается, - отметили также в следственном комитете Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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