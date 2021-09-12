Дамир Фаттахов снялся в клипе перед уходом в Росмолодежь

Клип заканчивается тем, что Фаттахов приезжает в аэропорт Казани. Фото: скриншот с видео

Глава Минмолодежи Татарстана в прошлом, а ныне зам руководителя Росмолодежи Дамир Фаттахов снялся в клипе перед своим уходом.

- Пусть хотя бы часть ярких событий этих трех лет останется на память здесь, в ленте. Хочу пожелать вам верить в себя, дерзать и ничего не бояться. Все получится. Вы же помните: … у нас нет слова «назад», если что, мы разворачиваемся и снова #АЛГА, - подписал Фаттахов свой прощальный ролик в Инстаграме.

В него он действительно попытался вместить все события, которые были связаны с его работой на посту министра. Ролик заканчивается тем, что Фаттахов приезжает в аэропорт Казани, чтобы улететь в Москву. Вместо финальных титров сообщения из мессенджера: «Дамир Фаттахов покинул группу «Молодежь Татарстана» и «Дамир Фаттахов пригласил вас в группу «Молодежь России».

Напомним, о назначении главы Минмолодежи Татарстана стало известно на днях, когда соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Замену Фаттахову в республике не пришлось долго искать. Новым министром вместо него стал Тимур Сулейманов. Ранее он занимал должность первого зам главы Минмолодежи Татарстана.