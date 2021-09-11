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Общество11 сентября 2021 10:04

Тимур Сулейманов назначен министром по делам молодежи Татарстана

Соответствующий указ подписал президент республики Рустам Минниханов
Инзиля ШАКИРОВА
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Ранее министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов стал заместителем руководителя Федерального агентства по делам молодежи. Фото: Пресс-служба Министерства по делам молодежи республики

Ранее министр по делам молодежи Татарстана Дамир Фаттахов стал заместителем руководителя Федерального агентства по делам молодежи. Фото: Пресс-служба Министерства по делам молодежи республики

11 сентября на совещании у президента Татарстана Рустама Минниханова был подписан указ о назначении министром молодежи республики Тимура Сулейманова. Ранее он занимал должность первого заместителя главы ведомства.

Тимур Сулейманов родился в Казани, в 2007 году он закончил экономический факультет в Гранаде, затем в 2009-м окончил экономический факультет КФУ, после чего отучился еще и в аспирантуре.

С 2008 по 2009 год Сулейманов работал специалистом по работе с молодежью в «Молодежном центре "Сэлэт"», с 2010 по 2014-й возглавил «Лигу студентов» республики, а с 2014 по 2018 год был исполнительным директором молодежного общественного фонда «Сэлэт».

С 2018 года Сулейманов занимал должность первого заместителя министра по делам молодежи Татарстана.