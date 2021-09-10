В Татарстане на пьяных водителей в ГИБДД можно пожаловаться через Телеграм

В строке поиска мессенджера надо ввести аббревиатуру: «ГИБДД», и название нужного района Татарстана.Фото: Александр НОВИКОВ

Для каждого своего районного подразделения ГИБДД Татарстана сделала отдельный телеграм-канал. Туда на правах анонимности можно пожаловаться на пьяных водителей и тех из них, кто грубо нарушает правила дорожного движения.

Чтобы найти нужный телеграм-канал, в строке поиска мессенджера надо ввести аббревиатуру: «ГИБДД», и название нужного района Татарстана.

Напомним, ранее «Комсомолка» сообщала, что в республике Госавтоинспекция запустила в работу телеграм-бота для принятия сообщений о пьяных водителях на правах анонимности. Например, для Казани была заявлена следующая ссылка: t.me/Kazan_bezopasno.