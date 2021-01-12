У ГИБДД Татарстана заработал отдельный Telegram-бот для ловли пьяных водителей. Так, через популярный мессенджер любой желающий и на правах анонимности может сообщить о нетрезвом автомобилисте на дороге. Для каждого района и города разработан свой канал. Для Казани он выглядит как t.me/Kazan_bezopasno.При этом QR-коды и ссылки на Telegram-бот по ловле пьяных водителей нанесли и на патрульные машины ГИБДД, а также в местах приема граждан госавтоинспекторами.Кроме Telegram-бота оставить сообщение о нетрезвом автомобилисте можно по телефонам: 112, 02, 8(843)5-333-888.