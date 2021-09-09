Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество9 сентября 2021 17:41

В Казани до 15 октября закрывают улицу Рихарда Зорге

Там пройдут работы по выносу сети канализации из зоны строительства новой ветки метро
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Движение ограничат уже с 10 сентября.

Движение ограничат уже с 10 сентября.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Казани еще одна улица будет перекрыта в связи со строительством новой ветки метро. Так, на улице Рихарда Зорге из ее зоны решили вынести сети хозяйственно-бытовой канализации.

На время этих работ перекроют движение около домов №95 и №34/1 на улице Юлиуса Фучика. Ограничение для транспорта будет действовать с 10 сентября по 15 октября 2021 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Казани для автомобилистов и пешеходов частично закроют улицу Щапова

Там будут перекладывать тепловые сети (подробности)