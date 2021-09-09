В Казани до 15 октября закрывают улицу Рихарда Зорге

Движение ограничат уже с 10 сентября.
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Казани еще одна улица будет перекрыта в связи со строительством новой ветки метро. Так, на улице Рихарда Зорге из ее зоны решили вынести сети хозяйственно-бытовой канализации.
На время этих работ перекроют движение около домов №95 и №34/1 на улице Юлиуса Фучика. Ограничение для транспорта будет действовать с 10 сентября по 15 октября 2021 года.
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