В Казани до 15 октября закрывают улицу Рихарда Зорге

Движение ограничат уже с 10 сентября. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Казани еще одна улица будет перекрыта в связи со строительством новой ветки метро. Так, на улице Рихарда Зорге из ее зоны решили вынести сети хозяйственно-бытовой канализации.

На время этих работ перекроют движение около домов №95 и №34/1 на улице Юлиуса Фучика. Ограничение для транспорта будет действовать с 10 сентября по 15 октября 2021 года.

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