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Общество9 сентября 2021 14:21

В Казани для автомобилистов и пешеходов частично закроют улицу Щапова

Там будут перекладывать тепловые сети
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Ограничение, например, для машин там начнет действовать с 23.00 11 сентября.

Ограничение, например, для машин там начнет действовать с 23.00 11 сентября.

Фото: Андрей МИРЕЙКО

Улицу Щапова в Казани перекроют для автомобилистов и пешеходов. Причина в запланированных там работах по перекладке теплосетей, гласит постановление Исполкома города.

В нем прописано, что с 23.00 11 сентября до 4.30 12 сентября около здания №37 на указанной улице будет запрещен проезд транспорта, а с 13 по 21 сентября –проход по тротуару.

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