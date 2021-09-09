В Казани для автомобилистов и пешеходов частично закроют улицу Щапова

Ограничение, например, для машин там начнет действовать с 23.00 11 сентября. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Улицу Щапова в Казани перекроют для автомобилистов и пешеходов. Причина в запланированных там работах по перекладке теплосетей, гласит постановление Исполкома города.

В нем прописано, что с 23.00 11 сентября до 4.30 12 сентября около здания №37 на указанной улице будет запрещен проезд транспорта, а с 13 по 21 сентября –проход по тротуару.

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Вместе с ними ограничение на движение транспорта введут еще на трех участках (подробности)