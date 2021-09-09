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Происшествия9 сентября 2021 16:59

В Татарстане из-за ДТП с рейсовым микроавтобусом возбудили уголовное дело

В результате этой аварии один человек погиб и 11 пострадали
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Дело возбудили сразу по двум статьям.

Дело возбудили сразу по двум статьям.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Из-за ДТП с рейсовым микроавтобусом в Рыбно-Слободском районе возбудили уголовное дело по следующим статьям: «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека» и «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека». Сообщает следственный комитет Татарстана.

- В настоящий момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, - также добавили в пресс-службе ведомства.

Напомним, утром 9 сентября на 71 километре автодороги Казань-Оренбург, по предварительным, данным 39 летний водитель автомобиля «Хонда Цивик» в нарушении правил на скорости совершил обгон. Оказавшись на встречной полосе движение легковушка практически лоб в лоб столкнулась с рейсовым микроавтобусом «Форд Транзит», который вез пассажиров в Заинск.

В результате столкновения микроавтобус перевернулся. Фото: ГИБДД Татарстана

В результате столкновения микроавтобус перевернулся. Фото: ГИБДД Татарстана

В результате аварии один человек погиб – водитель «Хонды». Также, по предварительной информации, пострадали 11 человек из микроавтобуса, в том числе 12-летний ребенок.