В Татарстане из-за ДТП с рейсовым микроавтобусом возбудили уголовное дело

Дело возбудили сразу по двум статьям. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Из-за ДТП с рейсовым микроавтобусом в Рыбно-Слободском районе возбудили уголовное дело по следующим статьям: «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека» и «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека». Сообщает следственный комитет Татарстана.

- В настоящий момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, - также добавили в пресс-службе ведомства.

Напомним, утром 9 сентября на 71 километре автодороги Казань-Оренбург, по предварительным, данным 39 летний водитель автомобиля «Хонда Цивик» в нарушении правил на скорости совершил обгон. Оказавшись на встречной полосе движение легковушка практически лоб в лоб столкнулась с рейсовым микроавтобусом «Форд Транзит», который вез пассажиров в Заинск.

В результате столкновения микроавтобус перевернулся. Фото: ГИБДД Татарстана

В результате аварии один человек погиб – водитель «Хонды». Также, по предварительной информации, пострадали 11 человек из микроавтобуса, в том числе 12-летний ребенок.