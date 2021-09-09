В Рыбно-Слободском районе Татарстана иномарка протаранила микроавтобус, один человек погиб еще 11 пострадали

От удара микроавтобус потерял перднюю ходовую часть и перевернулся. Фото: ГИБДД Татарстана

Утром 9 сентября в Рыбно-Слободском районе Татарстана легковой автомобиль «Хонда Цивик» протаранил микроавтобус «Форд Транзит», в котором помимо водителя в Заинск ехали 10 человек. В результате аварии один человек погиб – водитель «Хонды». Также, по предварительной информации пострадали 11 человек из микроавтобуса, в том числе один ребенок. Их, в том числе, на вертолете санавиации, доставили в РКБ Казани. Один из них находится в тяжелом состоянии, еще девять в состоянии средней степени тяжести.

У водителя легковушки практически не было шансов выжить при таком сильном столкновении. Фото: ГИБДД Татарстана

ДТП произошло на 71 километре автодороги Казань-Оренбург. Как полагают сотрудники ГИБДД, водитель легковушки грубо нарушил правила дорожного движения – на скорости выехал на встречку. Там и произошло столкновение. От удара микроавтобус перевернулся.

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