По факту ДТП с рейсовым микроавтобусом в Татарстане прокуратура начала проверку

Водитель легковушки, которая врезалась в транспорт с пассажирами, скончался на месте аварии. Фото: ГИБДД Татарстана

В Рыбно-Слободском районе прокуратура начала проверку по факту ДТП с рейсовым микроавтобусом и легковушкой, в которой один человек погиб и еще, по предварительным данным, 11 пострадали. Сообщает надзорное ведомство Татарстана.

- В числе прочего будет проведена проверка и работы организации-перевозчика в части обеспечения требований безопасности при осуществлении пассажирских перевозок и эксплуатации транспортных средств, - отметили в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

Напомним, авария с участием легкового автомобиля «Хонда Цивик» и рейсового микроавтобуса «Форд Транзит», который вез пассажиров в Заинск, произошла утром 9 сентября. Как полагают сотрудники ГИБДД, водитель на скорости выехал на встречку, где и произошло столкновение. От удара микроавтобус потерял переднюю ходовую часть и перевернулся. Перед же легковушки был смят. Ее водитель погиб на месте. По предварительным данным, в микроавтобусе в результате ДТП пострадали 11 человек, в том числе один ребенок. Всех их увезли в больницу.