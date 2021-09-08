Рустам Минниханов заявил, что Казань готова принять летнюю Олимпиаду-2036

Минниханова сказал, что если решение о проведении Олимпиады будет принято правительством России, то Татарстан всегда готов. Фото: president.tatarstan.ru

В эту среду, 8 сентября, президент Татарстана Рустам Минниханов в эфире телеканала «Матч ТВ» сообщил, что Казань готова принять летнюю Олимпиаду-2036, так как обладает хорошей спортивной инфраструктурой и принимала в последние годы крупные международные соревнования.

По словам Минниханова, если решение о проведении Олимпиады в столице Татарстана будет принято правительством России, то республика всегда готова.

Напомним, не так давно глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече спортсменами-участниками Игр в Токио сообщил, что страной готовятся заявки на проведение летней Олимпиады-2036 от двух городов – Казани и Санкт-Петербурга.