В Татарстане учительницу, напавшую с ножом на 17-летнего студента, отправили под домашний арест

В отношении девушки возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Молодую учительницу, которую врачи спасли после попытки суицида, доставили в Тукаевский районный суд, который принял решение отправить девушку под домашний арест, пока идет следствие по ее уголовному делу.

Напомним, правоохранители продолжают разбираться в запутанной истории любви 20-летней педагога к 17-летнему студенту колледжа.

Парень заявил, что уезжает от девушки жить в одно из общежитий Набережных Челнов. На этой почве между, по-видимому, уже бывшими влюбленными произошла ссора. В ходе выяснения отношений школьная учительница, по версии следствия, схватила нож и из ревности ударила им в живот студента. После она попыталась еще и покончить с собой, но ее спасли врачи. Обоих участников этой драмы с ранениями доставили в больницу. В отношении учительницы возбудили уголовное дело по статье "Покушение на убийство".