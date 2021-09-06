В Татарстане молодая учительница из ревности пыталась зарезать 17-летнего студента

По данному факту возбудили уголовное дело Фото: Евгения ГУСЕВА

В одном в поселке Совхоз «Татарстан» Тукаевского района 20-летняя школьная учительница из ревности напала с ножом на 17-летнего студента колледжа.

Девушка уже некоторое время имеет интимные отношения с несовершеннолетним. При этом за сожительство с ним она к уголовной ответственности, видимо, привлекаться не будет - парень уже достиг так называемого возраста согласия, к тому же уже является студентом.

Молодому человеку в октябре исполняется 18 лет. И когда он заявил учительнице, что собирается уехать от нее жить в общежитие Набережных Челнов, та вспылила. Между сожителями вспыхнула нешуточная ссора на этой почве. Девушка в пылу схватила нож и попыталась зарезать своего избранника - нанесла несколько ударов лезвием. После чего учительница попыталась лишить себя жизни. Но в итоге ее спасли медики. Теперь она и студент-сожитель с ранениями находятся в больнице.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство», - сообщили в следственном комитете Татарстана.

В настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. Но уже на данный момент известно, что учительница уже признала свою причастность к совершению преступления.

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