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Общество8 сентября 2021 13:23

В казанском кафе ECLAIR, где отравились 20 человек, ищут новых сотрудников

Соискателям предлагают зарплату от 30 тысяч рублей в месяц
Инзиля ШАКИРОВА
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При этом на данный момент заведение временно закрыто по решению суда.

При этом на данный момент заведение временно закрыто по решению суда.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В кафе Eclair, где по вине работников отравились 20 человек, ищут новых сотрудников. Руководство объявление о поиске кондитера, повара и бариста выложило в интернете на днях. Соискателям предлагается зарплата от 30 до 40 тысяч рублей в месяц.

Так, в их обязанности, в том числе, входит уборка рабочего места, соблюдать все санитарные нормы, а также следить за чистотой рабочего места и гостевого зала. При этом опыт работы не требуется, а про медицинские книжки в описании вакансий ничего не сказано.

Напомним, после отравления людей Роспотребнадзор Татарстана выявил в кафе такое нарушение отсутствия медкнижек на сотрудников, а у повара и официанта нашли сальмонеллу энтеридидис. Считается, что именно они стали источником заражения 20 посетителей.