В казанском кафе ECLAIR, где отравились 20 человек, ищут новых сотрудников

При этом на данный момент заведение временно закрыто по решению суда. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В кафе Eclair, где по вине работников отравились 20 человек, ищут новых сотрудников. Руководство объявление о поиске кондитера, повара и бариста выложило в интернете на днях. Соискателям предлагается зарплата от 30 до 40 тысяч рублей в месяц.

Так, в их обязанности, в том числе, входит уборка рабочего места, соблюдать все санитарные нормы, а также следить за чистотой рабочего места и гостевого зала. При этом опыт работы не требуется, а про медицинские книжки в описании вакансий ничего не сказано.

Напомним, после отравления людей Роспотребнадзор Татарстана выявил в кафе такое нарушение отсутствия медкнижек на сотрудников, а у повара и официанта нашли сальмонеллу энтеридидис. Считается, что именно они стали источником заражения 20 посетителей.