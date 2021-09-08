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Происшествия8 сентября 2021 10:03

В Набережных Челнах возбудили уголовное дело об избиении шестиклассницы

Утверждается, что на нее напали ученицы ее же класса
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Утверждается, что на девочку напали, когда она упрекнула сверстниц в том, что они курят.

Утверждается, что на девочку напали, когда она упрекнула сверстниц в том, что они курят.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Не успел новый учебный год начаться как в школах Набережных Челнов начали возникать скандалы, то на торжественной линейке развернут девочку, сказав, что она не попала в 10-й класс, а сейчас и вовсе дело запахло керосином для некоторых, то есть уголовной ответственностью.

Так, правоохранители разбираются в инциденте, который произошел в школе №32. По заявлению матери одной из учащейся шестого класса, ее дочь только, только перевелась в это учебное заведение, как практически сразу была избита одноклассницами. Мол, увидела, как девочки курят и в коридоре упрекнула их в этом, за что на нее и напали. Утверждается, что шестиклассница пыталась убежать от обидчиц, но те ее настигли и снова побили. Девочка в итоге попала в больницу. По данному факту в итоге возбудили уголовное дело по статье «Побои».