В Набережных Челнах учителю, которая прогнала школьницу с линейки, вынесли замечание

Деталями произошедшего сейчас занимается прокуратура Набережных Челнов. Фото: Олег ЗОЛОТО

1 сентября, в День знаний, Набережных Челнах произошел скандал. На торжественную линейку в школе №23 не пустили ученицу. На перекличке классный руководитель публично сделала замечание по внешнему виду ученицы и заявила, что девочка зря пришла в школу, ведь ее нет в списках поступивших в 10 класс.

При этом родители девочки подавали письменное заявление о ее переводе в следующий класс чуть ли не в начале лета и оно было одобрено руководством школы. Однако, по словам классного руководителя девочки, заявление нужно было подать еще и через портал Госуслуг, чего родители не сделали.

Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе Минобразования Татарстана, подача электронного заявления не является обязательным.

– Классный руководитель попросила учащихся 28 августа 2021 года подать заявление через Госуслуги с целью регистрации учащихся в электронном образовании республики, что не является обязательным условием. Ученица все-таки зачислена в 10 класс на основании личного заявления, по согласованию с родителями, - отметили в ведомстве

Также там отметили, что учительнице уже вынесли замечание.

- Классному руководителю вынесено замечание за нарушение прав ребенка, превышение полномочий в части реализации положения «О правилах приема обучающихся», –– сообщили в пресс-службе Минобразования Татарстана.

Сейчас в произошедшем разбирается прокуратора Набережных Челнов. Проводится проверка.