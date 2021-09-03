В Набережных Челнах учителю, которая прогнала школьницу с линейки, вынесли замечание

Деталями произошедшего сейчас занимается прокуратура Набережных Челнов.
Фото: Олег ЗОЛОТО
1 сентября, в День знаний, Набережных Челнах произошел скандал. На торжественную линейку в школе №23 не пустили ученицу. На перекличке классный руководитель публично сделала замечание по внешнему виду ученицы и заявила, что девочка зря пришла в школу, ведь ее нет в списках поступивших в 10 класс.
При этом родители девочки подавали письменное заявление о ее переводе в следующий класс чуть ли не в начале лета и оно было одобрено руководством школы. Однако, по словам классного руководителя девочки, заявление нужно было подать еще и через портал Госуслуг, чего родители не сделали.
Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе Минобразования Татарстана, подача электронного заявления не является обязательным.
– Классный руководитель попросила учащихся 28 августа 2021 года подать заявление через Госуслуги с целью регистрации учащихся в электронном образовании республики, что не является обязательным условием. Ученица все-таки зачислена в 10 класс на основании личного заявления, по согласованию с родителями, - отметили в ведомстве
Также там отметили, что учительнице уже вынесли замечание.
- Классному руководителю вынесено замечание за нарушение прав ребенка, превышение полномочий в части реализации положения «О правилах приема обучающихся», –– сообщили в пресс-службе Минобразования Татарстана.
Сейчас в произошедшем разбирается прокуратора Набережных Челнов. Проводится проверка.