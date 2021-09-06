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Общество6 сентября 2021 12:19

Мэр Набережных Челнов поручил подготовить все здания к подаче тепла в течении недели

К отопительному сезону в городе готово 97% домов
Евгения БУБЛИК
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Уже 97% домов готовы к отопительному сезону

Уже 97% домов готовы к отопительному сезону

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня, 6 сентября, на аппаратном совещании в Исполкоме Набережных Челнов мэр города Наиль Магдеев дал поручение - в течении недели подготовить все объекты к началу отопительного сезона.

Так, по его словам, если смотреть на прошлогодний график, то тепло в городе нужно давать уже на следующей неделе, но в этот раз все опять же будет зависеть от погоды. Тем не менее все здания должны быть готовы к началу отопительного сезона.

Так, например, на сегодня в Набережных Челнах к подаче тепла готовы уже 97% домов. Однако его в первую очередь начнут подавать в детские сады, школы и больницы.

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