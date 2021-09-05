Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество5 сентября 2021 11:36

В Набережных Челнах массовое отключение горячей воды решили разбить на этапы

С 6 по 8 сентября в городе будет породить итоговая перед отопительным сезоном опрессовка
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Часть домов решили отключить от горячей воды чуть позже, чем остальные.

Часть домов решили отключить от горячей воды чуть позже, чем остальные.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Набережночелнинских тепловых сетях решили провести заявленную итоговую опрессовку поэтапно. Напомним, с 6 по 8 сентября планируется провести массовое отключение горячей воды. Это нужно для последних испытаний трубопроводов перед началом отопительного сезона 2021/2022.

В итоге в указанный период в Набережных Челнах горячую воду не отключат в домах 54/14, 54/24а, 53/26, 53/21г, 53/27, 53/28, 53/44, 53/30, 53/42 и в 1, 2, 3, 28, 29, 30 комплексах. Когда там проведут итоговую опрессовку, пока не решено.