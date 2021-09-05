В Набережных Челнах массовое отключение горячей воды решили разбить на этапы

Часть домов решили отключить от горячей воды чуть позже, чем остальные. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Набережночелнинских тепловых сетях решили провести заявленную итоговую опрессовку поэтапно. Напомним, с 6 по 8 сентября планируется провести массовое отключение горячей воды. Это нужно для последних испытаний трубопроводов перед началом отопительного сезона 2021/2022.

В итоге в указанный период в Набережных Челнах горячую воду не отключат в домах 54/14, 54/24а, 53/26, 53/21г, 53/27, 53/28, 53/44, 53/30, 53/42 и в 1, 2, 3, 28, 29, 30 комплексах. Когда там проведут итоговую опрессовку, пока не решено.