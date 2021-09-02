Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество2 сентября 2021 11:25

С 6 по 8 сентября в Набережных Челнах массово отключат горячую воду

Это касается всех городских объектов, а также жилых домов
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Это будет итоговая опрессовка перед началом отопительного сезона 2021/2022.

Это будет итоговая опрессовка перед началом отопительного сезона 2021/2022.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Набережных Челнах коммунальщики готовятся к итоговой опрессовке перед началом отопительного сезона 2021/2022. Она пройдет с 6 по 8 сентября. Гидравлические испытания при этом заденут все городские объекты, в том числе и жилые дома – отключат горячую воду.

Не исключено, что при обнаружении прорывов в трубах, ее могут снова подать позднее указанного срока, так как на устранение дефектов понадобиться время.