С 6 по 8 сентября в Набережных Челнах массово отключат горячую воду

Это будет итоговая опрессовка перед началом отопительного сезона 2021/2022. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Набережных Челнах коммунальщики готовятся к итоговой опрессовке перед началом отопительного сезона 2021/2022. Она пройдет с 6 по 8 сентября. Гидравлические испытания при этом заденут все городские объекты, в том числе и жилые дома – отключат горячую воду.

Не исключено, что при обнаружении прорывов в трубах, ее могут снова подать позднее указанного срока, так как на устранение дефектов понадобиться время.