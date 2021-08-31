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Общество31 августа 2021 13:30

В Казани четверо детей, которые пострадали при стрельбе в школе №175, не вернутся в класс

По состоянию здоровья они будут учиться на дому
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Школа после ремонта заработает с 1 сентября.

Школа после ремонта заработает с 1 сентября.

Фото: Евгения БУБЛИК

После того, как президент Татарстана Рустам Минниханов посетил школу №175 после масштабного ремонта. Директор учебного заведения Гульгена Багавиева рассказала журналистам, что четверо пострадавших при стрельбе детей не вернуться в свои классы. Им по медицинским показателям положено обучение на дому.

Отметим, в прошлом учебном году в школе №175 занималось 1 037 детей, в новом же будет больше – 1 054 детей. Там также сформировали пять первых классов. После ремонта учебное заведение заработает 1 сентября.