В Железнодорожном районе Ульяновска на ночь снова снизят давление воды в трубах

На месте работают аварийные бригады. Фото: ulmeria.ru

Утром 30 августа в Ульяновске около поселка Туть очередная подвижка грунта повредила временный водовод, который был проложен после оползня, произошедшего 19 августа. В трубе коммунальщики нашли течь. На месте работают аварийные бригады.

Им нужно провести ремонт фланцевого соединения и выравнивание участка. В связи с этим было решено снизить давление воды в сети Киндяковки. Из-за этого она не будет доходить до 8-х и 9-х этажей домов на улицах Хрустальная и Кольцевая, а также на проспекте Гая.

Коммунальщики планируют снизить давление в ночь на 31 августа – с 23.00. Обещается, что нормальное водоснабжение восстановят уже к утру.