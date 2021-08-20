В Ульяновске из-за новой аварии подачу воды в Железнодорожный район отложили на сутки

Новую неполадку обнаружили водолазы. Фото: ulmeria.ru

После устранения двух сложных прорывов труб, которые, предварительно, произошли из-за смещения грунта, в Железнодорожном районе Ульяновска так и не смогли восстановит водоснабжение. Этому помешала авария на другом участке - в проходящем по дну Свияги дюкере.

- В результате обследования водолазы выявили зажатие металлическим кожухом проходящего по дну Свияги дюкера. В настоящее время мы приступаем к решению данной новой проблемы. Приносим жителям наши самые глубокие извинения за доставленные неудобства, – сообщил зам директора МУП «Ульяновскводоканал» Дмитрий Урусов.

На участке решили провести капитальный ремонт, на который понадобятся еще сутки. Поэтому подачу воды перенесли на субботу, 21 августа.

В свою очередь, чтобы хоть как-то запитать, в первую очередь, социальные объекты, коммунальщики в пятницу снижают давление воды в трубах Засвияжского района.

- За счет этого идет наполнение накопительных резервуаров в районе улицы Варейкиса, чтобы вечером на 1-2 часа дать воду в Железнодорожный район, и она была хотя бы на первых этажах домов. А до зимы надо провести масштабные работы по перекладке двух разрушенных оползнем водоводов, – в свою очередь отметил глава Ульяновска Дмитрий Вавилин. Он также поставил задачу коммунальщикам решить проблему с водой за одну ночь и утром начать заполнение системы водоснабжения южной части города.

Пока на данный момент в пострадавший район усилен подвоз технической воды в кубы, расположенные по следующим адресам:

- улица Хрустальная, 41А

- улица Хрустальная, 52

- улица Хрустальная, 62

- улица Варейкиса, 20

- улица Варейкиса ,25

- улица Варейкиса, 39

- улица Варейкиса, 42

- проспект Гая, 63

- проспект Гая, 72

- проспект Гая, 57/2

- улица Кольцевая, 8

- улица Кольцевая, 24

- улица Кольцевая, 30

- улица Луначарского, 15

- улица Локомотивная, 154

- проезд Героя России Аверьянова, 2

- проезд Героя России Аверьянова, 17

- 2-ой переулок Инзенский (рядом с мечетью).

Также машинами воду подвозят на Верхнюю площадку в поселке имени Карамзина, к станции скорой медпомощи (ул. Героя России Аверьянова, 21), администрации Железнодорожного района (ул. Героев Свири, 11), ДК «Киндяковка» (проспект Гая, 15) и к дому №112 по улице Локомотивной.