В Казани президент Татарстана Рустам Миннихнов перед заселением последнего дома в ЖК «МЧС» пообещал построить там еще школу и детсад

Глава республики поздравил дольщиков с предстоящим новосельем. Фото: скриншот с видео

В этот понедельник, 30 августа, в Казани президент Татарстана Рустам Минниханов приехал к последнему проблемному дому в ЖК «МЧС» на улице Губкина, сообщает пресс-служба руководителя региона. Этот дом сдали и теперь к долгожданному заселению там готовятся более 700 обманутых дольщиков. Глава республики поздравил их с предстоящим новосельем, а также пообещал решить вопросы с социальной инфраструктурой.

- Понятно нам здесь еще нужно строить школу, детсад. В планах все это есть. Мы все это знаем. Эти вопросы будут решены, - сказал Рустам Минниханов.

Также, по его словам, в Татарстане давно ведется масштабная работа по защите прав обманутых дольщиков. На решение вопроса были истребованы значительные средства не только из республиканского бюджета, но и из федерального. Так, с 2007 года было сдано уже 139 проблемных домов, в которые смогли заселиться порядка 18 тысяч человек.

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