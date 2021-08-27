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Общество27 августа 2021 17:17

В Казани сдали последний проблемный дом фирмы «Свей»

Дом на 447 квартир находится на улице Четаева
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Для обманутых дольщиков, кому не хватило квартир, построят отдельный дом на улице Гареева. Фото: metshin.ru

Для обманутых дольщиков, кому не хватило квартир, построят отдельный дом на улице Гареева. Фото: metshin.ru

В эту пятницу, 27 августа, в Казани сдали последний проблемный дом фирмы «Свей» на улице Четаева. В нем 447 квартир. Его строительство началось еще в 2012 году, но уже в 2015-ом работы были прекращены. Дело в том, что в нарушение документации застройщик продавал квартиры на 18 этажах, когда как положено было возвести дом всего на 9 этажей.

Построенные сверх нормы метры пришлось в итоге снести. В итоге другому подрядчику пришлось возвести дом с тремя подъездами по 18 этажей, а остальные – с 3 и 15 этажами.

Что же касается обманутых дольщиков, которым из-за снесенных метров не хватило квартир, то для них будет построен отдельный дом на улице Гареева. Сейчас по нему идет согласование документации, к возведению намерены приступить в 2022 году.