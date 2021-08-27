Глава Чувашии Олег Николаев поручил усилить в регионе антиковидные меры

В Порецком районе республики отменят введенные ранее ограничения. Фото: cap.ru

Глава Чувашии Олег Николаев запросил максимальную мобилизацию по предотвращению распространения коронавируса в регионе. Он поручил усилить контроль, особенно в школах, ведь на носу – начало нового учебного года. Данный вопрос обсудили на очередном заседании оперштаба региона.

Олег Николаев отметил, что в Чувашии порог вакцинированных граждан в 60% еще не достигнут, значит, коллективный иммунитет еще не выработан. Поэтому с сентября, когда все дети пойдут в школу, может произойти очередная вспышка коронавируса.

Ранее, 13 августа, в городе Алатырь, Алатырском и Порецком районах ввели дополнительные ограничения из-за распространения инфекции.

Однако сегодня, 27 августа, во время заседания министр образования и молодежной политики Чувашии Алла Салаева предложила снять ограничения в Порецком районе. Она заявила, что там ситуация с коронавирусом стабилизировалась, а темпы вакцинации возросли. Олег Николаев согласился и утвердил данное предложение.