В трех муниципалитетах Чувашии на неделю вводят дополнительные антиковидные ограничения

При улучшении эпидемситуации эти ограничения будут сняты, в противном случае – будут пролонгированы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Оперштаб Чувашии принял решение дополнительно ввести антиковидные меры в трех муниципальных образованиях региона – городе Алатырь, Алатырскои и Порецком районах. Ограничения будут действовать неделю. Сообщает пресс-служба правительства республики.

Так, там будут полностью исключены все массовые мероприятия, ограничена деятельность предприятий общепита до 21.00, а заполнять их можно только на 50%. Контроль и надзор на территории усилен.

При улучшении эпидемситуации эти ограничения будут сняты, а в противном случае – будут пролонгированы.

Напомним, накануне «Комсомолка» писала, что в упомянутых муниципалитетах смертность от коронавируса превысила средний показатель по Чувашии.