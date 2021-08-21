«Творчество ради жизни»: В Казани открылась выставка работ Министра обороны РФ Сергея Шойгу

Посетителям представили 100 работ, среди которых 83 картины и 17 декоративных предметов из дерева. Фото: Инзиля ШАКИРОВА

Сегодня, 21 августа, в национальной художественной галерее «Хазинэ» Казанского Кремля впервые открылась выставка работ «Творчество ради жизни» Министра обороны РФ, президента Русского географического общества Сергея Шойгу. Посетителям представили 100 работ, среди которых 83 картины и 17 декоративных предметов из дерева.

Работы Сергея Шойгу написаны с помощью различных техник: карандаш, тушь, уголь, акварель, масло. Фото: Инзиля ШАКИРОВА

Картины, графические рисунки и работы отражают красоту российской природы и самобытность деревенских пейзажей восточной части России. Зритель видит лаконичные и безмятежные виды, пронизанные искренностью и романтизмом.

Работы Сергея Шойгу написаны с помощью различных техник: карандаш, тушь, уголь, акварель, масло. Эксперты искусства отмечают, что в работах Шойгу прослеживается точность и острота, эмоции и любовь к родине.

Одним из первых выставку посетил президент Татарстана Рустам Минниханов. Фото: Инзиля ШАКИРОВА

Об этом же рассказал и президент республики Татарстан Рустам Минниханов, который посетил выставку одним из первых. Глава региона просмотрел картины и декоративные предметы, представленные на выставке, и высоко оценил работы:

– Я всегда знал, что Сергей Кужугетович очень талантливый человек. Ранее он мне подарил одну из своих зарисовок. Но я не думал, что у него настолько высокий уровень работ. Он уникальный человек и настоящий патриот своей страны. Я знаю, как он любит свою малую родину, Туву, как он любит Сибирь. И мы видим это в его картинах – они живые. Как говорится, талантливый человек талантлив во всем, – отметил Рустам Минниханов.

Работы Сергея Шойгу были высоко оценены гостями открытия выставки, искусствоведами, друзьями и коллегами Министра обороны РФ. Так, первый вице-президент Русского географического общества Николай Касимов отметил, что картины показывают многогранность и точность творчества Шойгу:

– На мой взгляд, эта выставка характеризует Сергея Шойгу как очень разностороннего и естественного человека, – сказал Николай Касимов.

Выставка «Творчество ради жизни» будет работать в национальной художественной галерее «Хазинэ» до 12 сентября 2021 года. Фото: Инзиля ШАКИРОВА

Директор филиала Государственной Третьяковской галереи в Калининграде Татьяна Волосатова также тепло отозвалась о выставке и отметила, что в галерее представлены «искренние» и «сердечные» произведения Сергея Шойгу.

Особенностью выставки является также то, что работы примут участие в благотворительном аукционе, где картины продадут, а все вырученные средства отправят на лечение больных детей.

Так, подобный аукцион работ Сергея Шойгу состоялся ранее, 14 мая 2021 года, где в пользу детей продали 10 работ, а вырученные 40 миллионов рублей направили на лечение и реабилитацию ребят с онкологией и заболеваниями головного и спинного мозга. Сегодня деньги на лечение уже получили 23 ребенка – им было передано более 10 миллионов рублей. Остальные деньги направят тяжелобольным детям в течение года.

Эксперты искусства отмечают, что в работах Шойгу прослеживается точность и острота, эмоции и любовь к родине. Фото: Инзиля ШАКИРОВА

На официальном открытии выставки также состоялось гашение маркированной почтовой карточки с картиной Сергея Шойгу. Она выпущена тиражом 10 тысяч экземпляров и уже доступна для покупки и отправки в почтовых отделениях.

Выставка «Творчество ради жизни» будет работать в национальной художественной галерее «Хазинэ» до 12 сентября 2021 года. Зрители смогут посмотреть работы, принять участие в мастер-классах, лекториях и чтении литературных рассказов Сергея Шойгу.