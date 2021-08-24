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Происшествия24 августа 2021 19:10

В Марий Эл к тушению лесного пожара привлекли 100 военнослужащих

В республике уже неделю борются с огненной стихией
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Глава Марий Эл поручил ликвидировать все очаги возгорания до 1 сентября. Фото: mari-el.gov.ru

Глава Марий Эл поручил ликвидировать все очаги возгорания до 1 сентября. Фото: mari-el.gov.ru

К тушению крупного лесного пожара в Марий Эл дополнительно привлекли военных и силы региональной Росгвардии. Всего задействовано 100 человек. Сообщает пресс-служба главы республики.

Сам руководитель региона Александр Евстифеев заявил, что на территории Медведевского района осталось три очага лесного пожара. Он поручил ликвидировать их до 1 сентября, чтобы в Марий Эл не осталось задымленности.

Тушение пожара ведется круглосуточно. На месте организовано питание и медицинское обслуживание.

Напомним, по состоянию на утро 24 августа площадь активного горения лесов в Марий Эл удалось уменьшить в два раза.