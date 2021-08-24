Площадь активного горения лесов в Марий Эл удалось сократить вдвое

Силы и средства по ликвидации распределены на шести участках. Фото: 12.mchs.gov.ru

В Марий Эл продолжается работа по тушению крупного пожара лесов. За минувшие сутки площадь активного горения удалось сократить вдвое – сейчас она составляет 27 гектаров. Сообщает МЧС Марий Эл.

Силы и средства по ликвидации распределены на шести участках: три из них – для защиты поселка Шап, деревни Студёнка, поселка Сосновый Бор близ этих населенных пунктов, другие три – рядом с озерами Мартын и Чуркан, а также реки Чернушка.

На текущие сутки для тушения огня запланирована работа трех самолетов. Всего с начала тушения осуществлён 341 сброс воды объёмом 1 023 тонны.

Напомним, лесной пожар в Марий Эл начался еще 18 августа. Огненная стихия поразила участок почти на 1 000 гектаров. Локализовать пожар пока не удалось. Накануне площадь активного горения составляла 54 гектара.