Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия23 августа 2021 19:07

В Татарстане из-за смертельного падения женщины-скалолаза проводится доследственная проверка

Она сорвалась с высоты несколько десятков метров
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
В обстоятельствах произошедшего разбираются следователи.

В обстоятельствах произошедшего разбираются следователи.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Из-за гибели 35-летней женщины-скалолаза в Камско-Устьинском районе у Юрьевской пещеры проводится доследственая проверка. Она сорвалась с высоты в несколько десятков метров. Сообщает следственный комитет Татарстана.

- По предварительным данным, во время занятий скалолазанием у женщины произошёл обрыв веревки, - отметили в ведомстве.

Напомним, трагедия произошла днем 22 августа. Женщина сорвалась вниз и при падении потеряла сознание. Чтобы вытащить ее к бригаде «скорой», пришлось вызывать спасателей. Несмотря на все усилия фельдшера, женщина скончалась от полученных травм. Теперь в обстоятельствах произошедшего разбираются следователи.