В Татарстане из-за смертельного падения женщины-скалолаза проводится доследственная проверка

В обстоятельствах произошедшего разбираются следователи. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Из-за гибели 35-летней женщины-скалолаза в Камско-Устьинском районе у Юрьевской пещеры проводится доследственая проверка. Она сорвалась с высоты в несколько десятков метров. Сообщает следственный комитет Татарстана.

- По предварительным данным, во время занятий скалолазанием у женщины произошёл обрыв веревки, - отметили в ведомстве.

Напомним, трагедия произошла днем 22 августа. Женщина сорвалась вниз и при падении потеряла сознание. Чтобы вытащить ее к бригаде «скорой», пришлось вызывать спасателей. Несмотря на все усилия фельдшера, женщина скончалась от полученных травм. Теперь в обстоятельствах произошедшего разбираются следователи.