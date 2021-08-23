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Происшествия23 августа 2021 9:41

В Татарстане у Юрьевских пещер женщина-скалолаз упала с горы и погибла

Медики «скорой» до последнего боролись за ее жизнь
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Она сорвалась с высоты 20-30 метров.

Она сорвалась с высоты 20-30 метров.

Фото: МЧС Татарстана

Днем 22 августа в экстренные службы поступило сообщение о трагеди ив Камско-Устьинском районе. Там у Юрьевских пещер во время занятия скалолазанием с горы сорвалась 35-летняя женщина. Она упала с высоты 20-30 метров и потеряла сознание. По предварительным данным, трагедия произошла из-за обрыва веревки. Сообщает МЧС Татарстана.

- С учетом рельефа местности четыре спасателя к непосредственному месту происшествия спустились пешком. Необходимо было поднять пострадавшую с отвесного склона, вынести на ровную площадку и передать медикам для осмотра, - отметили в ведомстве.

Рельеф местности не позволял медикам подойти к пострадавшей. Понадобилась помощь спасателей.

Рельеф местности не позволял медикам подойти к пострадавшей. Понадобилась помощь спасателей.

Фото: МЧС Татарстана

Где это было можно женщину-скалолаза несли на носилках.

Где это было можно женщину-скалолаза несли на носилках.

Фото: МЧС Татарстана

Но на полпути женщина-скалолаз снова потеряла сознание. Несмотря на все усилия фельдшера, она вскоре скончалась.