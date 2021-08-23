В Татарстане у Юрьевских пещер женщина-скалолаз упала с горы и погибла

Она сорвалась с высоты 20-30 метров.
Фото: МЧС Татарстана
Днем 22 августа в экстренные службы поступило сообщение о трагеди ив Камско-Устьинском районе. Там у Юрьевских пещер во время занятия скалолазанием с горы сорвалась 35-летняя женщина. Она упала с высоты 20-30 метров и потеряла сознание. По предварительным данным, трагедия произошла из-за обрыва веревки. Сообщает МЧС Татарстана.
- С учетом рельефа местности четыре спасателя к непосредственному месту происшествия спустились пешком. Необходимо было поднять пострадавшую с отвесного склона, вынести на ровную площадку и передать медикам для осмотра, - отметили в ведомстве.
Рельеф местности не позволял медикам подойти к пострадавшей. Понадобилась помощь спасателей.
Фото: МЧС Татарстана
Где это было можно женщину-скалолаза несли на носилках.
Фото: МЧС Татарстана
Но на полпути женщина-скалолаз снова потеряла сознание. Несмотря на все усилия фельдшера, она вскоре скончалась.