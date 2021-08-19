Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия19 августа 2021 18:11

В Марий Эл от лесного пожар удалось защитить поселок Сосновый Бор

Его жителей, а также находящихся в близлежащих санатории и садоводческого общества, пришлось в срочном порядке эвакуировать
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
В 17.00 была объявлена локализация лесного пожара.

В 17.00 была объявлена локализация лесного пожара.

В Медведевском районе продолжается тушение лесного пожара. Огонь находился в трех километрах от поселка Сосновый Бор. Его жителей, а также находящихся в близлежащих санатории и садоводческого общества, пришлось в срочном порядке эвакуировать. В итоге поселок удалось отстоять. В 17.00 была объявлена локализация лесного пожара.

- На месте работают силы и средства МЧС Марий Эл в количестве 29 человек, 11 единиц техники, республиканская пожарная охрана - 18 человек, 10 единиц техники, авиалесоохрана, - сообщают в МЧС Марий Эл.