В Казани на Оренбургском тракте в тестовом режиме открыли движение по новой разворотной петле

Над тоннелем петли все еще продолжают укладывать верхний слой асфальта. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Казани в тестовом режиме открыли движение транспорта по участку новой разворотной петли с тоннелем на Оренбургском тракте – около строительного гипермаркета. При этом временные развороты закрыли.

Ограничения на движение во время укладки верхнего слоя асфальта введут и над самим тоннелем. Наверху разворот будут перекрывать по ночам.

Напомним, новая разворотная петля на Оренбургском тракте имеет протяженность чуть более километра. Там был предусмотрен тоннель, дорога над которым имеет шесть полос, по три в каждую сторону. Новый транспортный узел Казани должен разгрузить существующую дорогу и снизить число происходящих на ней аварий. На реализацию проекта по тендеру из бюджета Татарстана изначально было выделено около 764 миллионов рублей. Строительство началось осенью 2020 года. Новую разворотную петлю должны сдать к 30 августа.