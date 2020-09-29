Новая разворотная петля на Оренбургском тракте в Казани обойдется в 764 миллиона рублей

Деньги будут выделены из республиканского бюджета. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Строительство новой разворотной петли на Оренбургском тракте в Казани будет стоить 764 миллиона рублей. Деньги будут выделены из бюджета Татарстана. Соответствующий тендер “Главтатдортранса” опубликован на сайте госзакупок.

Ранее “Комсомолка” писала, что новая разворотная петля сможет разгрузить существующую дорогу и снизить число происходящих на ней аварий. По плану там должен быть построен тоннель.

Проект был вынесен на общественные обсуждения, которые проходят в онлайн-режиме вплоть до 8 октября. Строительство должно начаться в конце 2020 года.