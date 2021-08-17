В Чувашии полностью потушили лесной пожар в заповеднике «Присурский»

В границах заповедника отменили режим чрезвычайной ситуации. Фото: cap.ru

В Чувашии полностью ликвидировали лесной пожар в государственном природном заповеднике «Присурский». Накануне в границах заповедника отменили режим чрезвычайной ситуации. Сообщает пресс-служба правительства региона.

За это время угрозы ближайшим населенным пунктам не возникало.

Ранее «Комсомолка» писала, что возгорание на указанной территории произошло еще 8 августа. По состоянию на 11 августа пожар локализовали на площади 9 гектаров.