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Общество17 августа 2021 13:00

В Чувашии полностью потушили лесной пожар в заповеднике «Присурский»

С огнем на территории боролись с 8 августа
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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В границах заповедника отменили режим чрезвычайной ситуации. Фото: cap.ru

В границах заповедника отменили режим чрезвычайной ситуации. Фото: cap.ru

В Чувашии полностью ликвидировали лесной пожар в государственном природном заповеднике «Присурский». Накануне в границах заповедника отменили режим чрезвычайной ситуации. Сообщает пресс-служба правительства региона.

За это время угрозы ближайшим населенным пунктам не возникало.

Ранее «Комсомолка» писала, что возгорание на указанной территории произошло еще 8 августа. По состоянию на 11 августа пожар локализовали на площади 9 гектаров.