В Чувашии продолжают тушить лес на территории заповедника «Присурский»

В настоящее время на территории проводят опашку кромки пожара и тушат возгорания Фото: Михаил ДЕНИСОВ

В Чувашии на территории природного заповедника «Присурский» продолжают тушить лесной пожар, который вспыхнул еще 8 августа. На данный момент там с огнем борются 62 человека, работает 21 единица техники. Сообщает пресс-служба правительства республики.

- По состоянию на 11 августа пожар распространился на площади в 9 гектаров. Его удалось локализовать, но продолжала тлеть лесная подстилка, догорали пни и валежники, - отметили в пресс-службе.

В настоящее время на территории заповедника проводят опашку кромки пожара и тушат возгорания. Сообщается, что населенным пунктам угрозы нет.