На стене одного из домов Казани появится мурал по произведению Абдурахмана Абсалямова

Он, как и остальные работы в рамках фестиваля, будет презентован 30 августа – в День Республики Татарстан. Фото: пресс-служба Минмолодежи Татарстана

В Казани стартовал международный фестиваль уличного искусства «Культурный код». В рамках мероприятия стрит-арт художники с мировыми именами расписывают фасады зданий города. Так, одну из стен украсит мурал по мотивам произведения татарского писателя и журналиста Абдурахмана Абсалямова «Белые цветы». Сообщает пресс-служба Минмолодежи Татарстана.

Автором картины станет художник российского происхождения из Испании Вячеслав Гунин, он же – Sav45. Данная его работа будет очень символичной. Как признался сам художник, история о врачах в романе «Белые цветы» показалась ему очень актуальной в условиях пандемии во всем мире.

Гунин отметил, что этим муралом он хочет акцентировать внимание на работе врачей. Художник считает, что люди могут оценить значимость их труда, лишь оказавшись на больничной койке. Героиня романа, которая украсит фасад одного из зданий Казани, станет напоминанием об их важности.

Ранее «Комсомолка» писала, что за время фестиваля художники создадут 7 огромных муралов. Они будут презентованы 30 августа – в День Республики Татарстан.