Казань украсят семь муралов от художников из США и Европы

Жителям и гостям Казани готовые муралы презентуют 30 августа – в День Республики Татарстан. Фото: minmol.tatarstan.ru

14 августа в Казани откроется международный фестиваль уличного искусства «Культурный код». Художники из разных стран приедут в столицу Татарстана, чтобы оставить свое произведение на стенах городских зданий. В выбранных локациях на улицах Абсалямова и Четаева за дни фестиваля появятся семь муралов. Сообщает пресс-служба Минмолодежи региона.

В ведомстве также отметили, что мероприятие внесет вклад в преображение города через уличное искусство.

Макеты муралов покажут на церемонии открытия фестиваля, спроецировав на фасады выбранных зданий с помощью проектора. Затем художники нарисуют огромные граффити с изображением абстрактных картин на темы связи поколений, в том числе, вольные интерпретации событий нашего времени. Один из фасадов украсит портрет одного из известных деятелей культуры Татарстана.

Художники будут создавать свои произведения чуть больше двух недель. Жителям и гостям Казани готовые муралы презентуют 30 августа – в День Республики Татарстан.