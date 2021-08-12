Чувашия находится на грани введения дополнительных антиковидных мер

По данным Минздрава республики, за последние сутки в регионе зафиксировано 79 случаев заболевания, выздоровели 65 человек Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Чувашии сохраняется напряженная ситуация с коронавирусом. Плохие показатели наблюдаются в городе Алатырь, а также в Алатырском и Порецком районах республики. В связи с этим там могут ввести дополнительные ограничения. Сообщает пресс-служба правительства региона.

В то время, как смертность от COVID-19 в Чувашии определяется 138,5 на 100 тысяч населения, в Алатыре данный показатель подскочил до 297,1 на 100 тысяч жителей, в Алатырском районе – 293,2, а в Порецком – 195,8. Поэтому вероятность введения антиковидных мер там очень высокая.

По данным Минздрава республики, за последние сутки в регионе зафиксировано 79 новых случаев заболевания коронавирусом.