В Татарстан прибыли очередные партии вакцин от коронавируса - «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак»

Речь идет о десятках тысячах доз. Фото: Анастасия Осипова

После того, как в Татарстане стала наблюдаться нехватка вакцин от коронавируса, желающих получить первую инъекцию начали записывать в лист ожидания.

В этот понедельник, 19 июля, в республику прибыли очередные партии «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», сообщает Минздрав региона. При этом речь, как обычно, идет о десятках тысячах доз.

Отметим, что первыми прививку смогут сделать те, кто заранее записался тот самый лист ожидания.

По данным Минздрава Татарстана на 21 июля, в республике провакцинировано уже 741 611 человек, из них 496 146 получили вторую инъекцию.