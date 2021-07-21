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Общество21 июля 2021 14:45

В Татарстан прибыли очередные партии вакцин от коронавируса - «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак»

Первыми прививать будут тех, кто заранее записался в лист ожидания
Источник:kp.ru
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Речь идет о десятках тысячах доз.

Речь идет о десятках тысячах доз.

Фото: Анастасия Осипова

После того, как в Татарстане стала наблюдаться нехватка вакцин от коронавируса, желающих получить первую инъекцию начали записывать в лист ожидания.

В этот понедельник, 19 июля, в республику прибыли очередные партии «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», сообщает Минздрав региона. При этом речь, как обычно, идет о десятках тысячах доз.

Отметим, что первыми прививку смогут сделать те, кто заранее записался тот самый лист ожидания.

По данным Минздрава Татарстана на 21 июля, в республике провакцинировано уже 741 611 человек, из них 496 146 получили вторую инъекцию.