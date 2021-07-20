В Набережных Челнах начали проектирование нового здания больницы №5

Многие годы медучреждение располагается в здании бывшего общежития.

В Набережных Челнах начали проектировать новое здание для городской больницы №5. Площадь земельного участка под строительство составляет шесть гектаров. Многие годы медучреждение располагается в здании бывшего общежития. Власти города решили не просто обновить существующее строение, а построить для больницы новое здание. Его возведут между школой и ипподромом на проспекте Чулман.

В настоящее время идет сбор исходных данных и технического задания по будущему проекту от профильных министерств Татарстана.

Напомним, ранее сообщалось, что только на проект нового здания больницы в Набережных Челнах республиканские власти потратят около 70 миллионов рублей.