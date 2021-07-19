В Татарстане Роспотребнадзор забраковал для купания пять пляжей

Причем на одном из них вода не соответствует нормам сразу по двум показателям.
Фото: Павел КЛОКОВ
Как сообщил сегодня, 19 июля, пресс-служба Роспотребнадзора Татарстана, в республике к купанию не рекомендуется пять пляжей.
Так, по состоянию на 15 июля, результаты исследований воды водоемов в местах рекреаций не соответствуют гигиеническим требованиям:
- по санитарно-химическим показателям – в Казани пляж «озера Большое Лебяжье»;
- по микробиологическим показателям – в Казани пляж «Нижнее Заречье», пляж «Локомотив» и пляж «Комсомольский».
Причем по двум этим показателям сразу вода не соответствует и на городском пляже Зеленодольска.
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