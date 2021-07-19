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Общество19 июля 2021 17:42

В Татарстане Роспотребнадзор забраковал для купания пять пляжей

Вода там не соответствуют гигиеническим требованиям
Олег ЛУГОВОЙОлег ЛУГОВОЙ
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Причем на одном из них вода не соответствует нормам сразу по двум показателям.

Причем на одном из них вода не соответствует нормам сразу по двум показателям.

Фото: Павел КЛОКОВ

Как сообщил сегодня, 19 июля, пресс-служба Роспотребнадзора Татарстана, в республике к купанию не рекомендуется пять пляжей.

Так, по состоянию на 15 июля, результаты исследований воды водоемов в местах рекреаций не соответствуют гигиеническим требованиям:

- по санитарно-химическим показателям – в Казани пляж «озера Большое Лебяжье»;

- по микробиологическим показателям – в Казани пляж «Нижнее Заречье», пляж «Локомотив» и пляж «Комсомольский».

Причем по двум этим показателям сразу вода не соответствует и на городском пляже Зеленодольска.

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